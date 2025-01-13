Masterchef 2024 şampiyonu Onur Üresin, Beyza ile arasında aşk yaşandığı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Onur, Gel Konuşalım programına katılarak, Beyza ile çok yakın bir arkadaşlıkları olduğunu, ancak aralarında hiçbir romantik ilişki olmadığını açıkça belirtti. “Beyza benim çok yakın arkadaşım. İkinci elemeden beri ben Beyza’yı tanıyorum. Fransa’dan geldiği için o da gurbetçi. Çok yakın bir arkadaşım. Aramızda bir şey yok” diyerek aşk dedikodularını yalanladı.

Şampiyonluk yolunda manifesto

Yarışmaya başlamadan önce şampiyon olacağına inandığını belirten Onur, “Masterchef’e başlamadan önce çok bir manifest yaptım. Evimin tam girişinde bir kağıt var. Kağıtta ‘rekor kıracağım’, ‘ceketimi giyeceğim’, ‘ailemi getireceğim’ ve ‘kupayı kaldıracağım’ dedim. Enerjiye çok inanıyorum” şeklinde konuştu. Onur, yarışmanın ona büyük bir emek verdiğini ve bu süreçte hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını vurguladı. "Tabağımın adı 'emek'. Masterchef’e gerçekten çok emek verdim" diyerek, bu yarışmaya olan bağlılığını ifade etti.

Masterchef’te zor anlar

Onur, yarışma sürecinde en zorlandığı anı da anlattı. “Masterchef’te en zorlandığım an ağladığım andı. Masterchef psikolojik bir savaş aslında. Anlaşamadığım insanlar tabii ki vardı. Program sürecinde anlaşmaya çalıştık, o da stres yapıyor” diyen Onur, 15 dakika aileyle görüşme süresi dışında yalnızca yemek yapmakla ilgilendiğini ve yarışmada büyük bir psikolojik baskı altında olduklarını belirtti. Ayrıca, Asya mutfağındaki yeteneğinden de bahsetti.

Yarışmanın ikinci olan ismi Kerem Bilginer’e de övgülerde bulunan Onur, “Kerem çok başarılı bir insan. Kendisini gerçekten çok seviyorum. Masterchef’in şampiyonu aslında iki tane var” dedi. Onur, "Benim imkanım olsa, Kerem ile benim ceketimin oraya asılmasını isterim" şeklinde konuşarak arkadaşına olan desteğini gösterdi.

Onur Üresin'in mücadele dolu hikayesi

Onur, hayatı boyunca zorluklarla mücadele ettiğini anlattı. Ailesinin maddi sıkıntılar yaşadığını ve ayrıldıklarını belirten Onur, “Ben anne tarafında ablam baba tarafında kaldım. Annem Sirkeci’de bir şirketin sekreterliğini yapıyordu. Babam benim için çok değerli. O zamanlar maddi durumumuz iyi değildi. Bir dönem Sakarya’ya anneannemin yanına taşındım. Annemin biriktirdiği parayla yurt dışına çıktım” diyerek, zorlu hayat koşullarını aşmak için verdiği mücadeleyi anlattı.