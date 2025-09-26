Ana kadronun dikkat çeken isimlerinden Çağatay Doğanoğlu, hem eleme potasına girmesi hem de jüriyle yaşadığı krizle gündeme damga vurdu.

Yayınlanan fragmanda, Mavi takım kaptanı Çağatay’ın arkadaşlarıyla şakalaşarak dikkat dağıtması üzerine Mehmet Şef’in sert bir uyarıda bulunduğu görüldü. Daha önce de benzer şekilde uyarıldığı belirtilen Çağatay’ın tavrını sürdürmesi, stüdyodaki gerginliği tırmandırdı. Bunun üzerine Mehmet Şef, genç yarışmacıyı stüdyodan çıkmaya zorladı.

Ancak olayın en çok konuşulan kısmı, Çağatay’ın stüdyoyu terk etmek yerine öfkesine kapılarak şefe doğru yürüdüğü anlar oldu. O sırada diğer yarışmacılar araya girerek arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Yaşanan tartışmanın ardından en çok merak edilen konu ise Çağatay’ın yarışmadaki akıbeti. Yapımcıların alacağı karar beklenirken, genç yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceği yeni bölümün en çok konuşulacak başlıklarından biri olacak gibi görünüyor.