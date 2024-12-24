MasterChef Türkiye 2024’ün final heyecanı giderek tırmanırken, yarışmacılardan Erim talihsiz bir kaza geçirdi. Finalde yarışmacılar, ördek ve tofu ile yaratıcı tabaklar hazırlamaya çalışırken, Erim yemek yaptığı sırada boynuna sıcak yağ sıçradı. Hemen sağlık ekibi müdahale etti ve Erim'e yardım edildi.

Yarışmada ilk turda, yarışmacılara ördek, Sichuan biberi ve tofu verildi ve hayal güçlerini kullanarak tabaklar hazırlamaları istendi. İkinci turda ise ünlü şef Aret Sahakyan'ın lezzetli tabağı olan "İç Pilavlı Kabak Çekirdekli Çiçekli Istakoz" yapılması beklendi.

Erim, yarışmaya başlamadan önce “Güzel bir şekilde uyandım. Odaklıyım. Buradaki en önemli sloganım şu; sadece kendim en iyi yemeği yapmaya çalışıyorum. Arkamdaki, önümdeki ne yapmış ilgilendirmiyor beni. Hedefim rekor kırmak” diyerek ne kadar kararlı olduğunu belirtmişti. Ancak, o an talihsizlik yaşanarak, boynuna yağ sıçradı. Durumu hemen fark eden Erim, sağlık ekibi çalışanı Serhat’a seslenerek krem sürülmesi gerektiğini belirtti.

İkinci beyaz Ceket Onur’un oldu

Erim’in talihsiz kazasının ardından, yarışmada ikinci beyaz ceketi Onur kazandı. İlk beyaz ceketi ise Kerem kazanmıştı.

Erim Şanal kimdir?

Erim Şanal, İstanbul’dan katılan ve aslen Erzincanlı olan 23 yaşında bir yarışmacıdır. Yarışmanın ilk turunda soslu levrekle şeflerden 3 evet alarak bir üst tura geçmişti.