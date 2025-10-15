İstanbul Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin vahşice katledildiği davada, sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi. Dilekçede yer alan ifadeler dikkat çekti.
Sanık avukatı davadan çekildi
İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde bit pazarına kaykay malzemesi almak için giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Davada son gelişme olarak sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.
Dilekçedeki ifadeler dikkat çekti
Sanık avukatının çekilme dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
"Yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum."
Dilekçedeki bu ifade, davanın seyri ve olası yorumlara ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.
Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olarak tanınıyordu.
24 Ocak 2025’te Kadıköy’de semt pazarında bıçaklı saldırıya uğradı.
Günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Ölümüne neden oldukları iddia edilen 18 yaşından küçük sanıklar B.B. ve U.B., "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.