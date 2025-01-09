Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatındaki yeni gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen Icardi, sosyal medya hesabından yeni sevgilisi China Suarez'in fotoğraflarını yayınladı. "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" notunu ekleyen Icardi, Suarez ile olan ilişkisini resmi olarak ilan etmiş oldu.

Wanda Nara'dan adalet çağrısı

Icardi'nin bu paylaşımı, özellikle eski eşi Wanda Nara ile olan çalkantılı ayrılığının ardından dikkatleri çekti. Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı açıklamada Icardi'yi çocuklarının maddi ihtiyaçlarını göz ardı etmekle suçlamış, Icardi'nin çocuklarına yönelik mali desteğini kesmekle tehdit etmişti.

Nara yaptığı paylaşımda, "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.

Icardi aşk hayatında yeni bir sayfa açtı

Wanda Nara'nın iddialarına karşılık Icardi, yeni ilişkisine dair mutlu anları paylaşarak, özel hayatında yeni bir sayfa açtığını gözler önüne serdi. Bu gelişmeler, Icardi'nin futbolculuk kariyerini nasıl etkileyeceği ve eski eşi ile olan hukuki sürecin ne yönde ilerleyeceği konusunda da soru işaretleri yaratıyor.