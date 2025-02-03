Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlık nedeniyle üç aydır sahalardan uzak kalırken, özel hayatında önemli gelişmeler yaşandı. İcardi, eşi Wanda Nara ile sancılı bir boşanma sürecinin ardından, Arjantinli model, oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı.

İlk ailesi ardından takım arkadaşlarıyla tanıştırdı

Icardi, geçtiğimiz günlerde sevgilisi China Suarez'i önce Arjantin'deki ailesiyle tanıştırdı. Ardından ikili, birkaç günlük Milano tatilinin ardından İstanbul'a döndü ve Icardi, Suarez’i Galatasaray takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile tanıştırarak ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Icardi’nin, Wanda Nara ile boşanmasının hemen ardından China Suarez ile evlenmeye karar verdiği öğrenildi. İcardi'nin özel hayatındaki bu hızlı gelişmeler, futbol dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.