Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez için özel bir jest yaptı. Icardi, sevgilisine 500 bin TL değerinde taşlarla süslenmiş kişiselleştirilmiş bir Galatasaray forması hediye etti.

Aşkları dolu dizgin

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, ilişkilerini sık sık romantik paylaşımlarla gündeme getiriyor. İkili, İstanbul’da birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alıyor.

Formaya özel dokunuş

Icardi, 9 numaralı Galatasaray formasının altına sevgilisinin adı olan “China”yı yazdırdı. Formanın üzerine özel değerli taşlar işlendi. Adı, numarası ve Türk bayrağı logoları taşlarla süslenen bu özel forma yaklaşık 500 bin TL değerinde.

Suarez’den tribün desteği

China Suarez’in bu özel jestten büyük mutluluk duyduğu belirtildi. Suarez, Galatasaray maçlarında sık sık tribünde yer alıyor ve yeni formasıyla tribünlerde sevgilisine destek vermeye devam edecek.