Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara’dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Icardi, ünlü oyuncu China Suarez ile yaşadığı romantik ilişkiyi sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme taşımış ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi ise bu aşkın bir bebekle taçlanacağı iddiaları gündemde!

Icardi ve Suarez bebek bekliyor iddiası!

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre’nin ortaya attığı bomba iddiaya göre, Icardi ve Suarez çifti bebek bekliyor! Latorre, bu haberi dört farklı kaynaktan doğrulattığını belirterek, çiftin hamilelik haberinin kesinleştiğini öne sürdü. Bu haber, sosyal medya ve magazin dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

İddialar sosyal medyada gündem oldu

Son zamanlarda sık sık özel hayatlarıyla gündeme gelen Icardi ve Suarez’in bebek bekleyip beklemediği, sosyal medyada büyük bir tartışma konusu haline geldi. Özellikle Suarez’in hamile olduğuna dair bu iddialar, hem hayranları hem de magazin basını tarafından yakından takip ediliyor.