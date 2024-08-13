Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra zor günler geçirdiği öne sürülen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul'un gece hayatına adım attı. İcardi ve Torreira, Etiler'deki popüler bir kulüpte sabah saatlerine kadar eğlendi.

Keyifli anlar yaşadı

Gözlerden uzak kalmaya çalışan Icardi'nin, ayrılığın ardından bunalımda olduğu iddia edilmişti. Ancak, Torreira ile birlikte geçirdiği bu keyifli gece, futbolcunun moral bulmasına yardımcı olmuş gibi görünüyor. İki arkadaş, kulüpten sabahın ilk ışıklarına kadar ayrılmadı ve İstanbul gecelerinde keyifli anlar yaşadı.