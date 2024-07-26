Ayrıldıkları bilinen çiftin bu seferki olaylı gündemi, Icardi'nin Instagram hesabından yaptığı şaşırtıcı bir paylaşım oldu. Icardi, Wanda Nara'nın üstsüz bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yaklaşık 10 yıldır sürdürdükleri ilişkide birçok kez ayrılıp barışan çift, geçtiğimiz günlerde Nara'nın ayrılık açıklamasıyla yeniden gündeme gelmişti. Wanda Nara, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Icardi ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Bu duyurunun hemen ardından, Icardi'nin yaptığı paylaşım ise herkes için büyük bir sürpriz oldu.

Fotoğraf şok etti

Wanda Nara'nın kendi hesabında paylaştığı üstsüz fotoğrafı, Icardi kendi profilinde alıntılayarak "Ouch" notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı ve kısa sürede gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Sosyal medyada tepki topladı

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, Icardi'nin bu hareketini doğru bulurken, bazıları ise eleştiri oklarını Arjantinli futbolcuya yöneltti. Paylaşım, binlerce yorum, beğeni ve paylaşıma konu oldu.