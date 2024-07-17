Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasına rağmen Icardi, parmağındaki evlilik yüzüğünü çıkarmadı. Antrenmandan paylaştığı fotoğraflarda yüzüğünü açıkça gösteren futbolcu, takipçilerinin ve basının dikkatini çekti.

Yüzüğünü çıkarmadı

Icardi, Instagram hesabından antrenman sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, parmağındaki yüzüğü ön plana çıkardı. Bu paylaşım, futbolcunun hala evliliğini önemsediğini ve Nara'ya olan bağlılığını simgelediği şeklinde yorumlandı.

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, Icardi ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Bu haber, çiftin hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Ancak Icardi'nin yüzüğü çıkarmaması, ayrılık sürecinde farklı bir mesaj vermek istediği şeklinde değerlendirildi.