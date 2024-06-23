Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mavinin simge turizm bölgesi olan Karasu'da sahil bölgesinde incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karadeniz'in incisi Karasu'yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karasu Sahil Park'ta bölge sakinleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerle selamlaşan Alemdar, talepleri dinledi.

Bölgenin doğal güzelliğinden, turizm potansiyelinden bahseden Başkan Alemdar önümüzdeki süreçte daha yaşanabilir bir Karasu için projeler üretip çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Alemdar, ayrıca Karasu'da bulunan 32 Evler ve Sahil Park plajlarında yeniden mavi bayrakların dalgalanması için hummalı bir çalışma yürüteceklerini açıkladı.

Mavi ve yeşilin buluşma noktası Karasu için önemli adımlar atılacağını kaydeden Başkan Alemdar, "Mavi ile yeşilin buluşma noktası, şehrimizin turizm merkezi Karasu’daydık. Hemşerilerimizle görüştük, tatil için Karasu’yu tercih eden konuklarla bir araya geldik. Karasu, her mevsim ayrı güzel. Kuzey bölgemizin turizm potansiyeline katkı sağlayacak adımları atarak, ilçemize değer katacağız. Nezaketleri, samimiyetleri için tüm misafirlere ve hemşerilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Alemdar sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada yapacak önemli işlerimiz olduğunu biliyoruz. Uluslararası turizmde mavi bayrağın önemini biliyoruz. Karadeniz'in incisi, turizmin gözdesi Karasu'muzdaki turizm potansiyelini güçlendirerek mavi bayrakları sahillerde dalgalandıracağız. Sahilimizin park, yürüyüş, duş, plaj, kabin alanlarıyla ilgili detaylı bir inceleme yapıyoruz. Umuyoruz ki yapacağımız çalışma sonrasında daha tercih edilebilir, cazip bir turizm bölgesini birlikte ortak fikirle oluştururuz.”