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Programa katılan ve mezarlıktaki vatandaşlara helva dağıtıldı.

Yaldız'ın ailesi ve yakınları katıldığı anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yeni Mezarlık'taki kabri başında Yaldız için anma programı düzenlendi.

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