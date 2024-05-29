Son yıllarda Doğu Ekspresi ve Güney Kurtalan Ekspresi ile popüler hale gelen tren seyahatleri, Mavi Tren ile bambaşka bir deneyim sunuyor. Ankara ve İzmir arasında her gün karşılıklı seferler düzenleyen Mavi Tren, nostaljik atmosferi ve konforlu yolculuğu ile öne çıkıyor.

Mavi Tren ile nerede yolculuk yapabilirsiniz?

Mavi Tren, Ankara ve İzmir'i birbirine bağlayan rota üzerinde seferler gerçekleştirmektedir. Ankara'dan her akşam saat 20.30'da hareket eden tren, ertesi gün sabah 09.50 gibi İzmir'e varıyor. İzmir'den ise her akşam 18.55 gibi hareket eden tren, Ankara'ya ertesi sabah 08.21'de varıyor.

Mavi Tren'de yolculuk ne kadar sürer?

Mavi Tren ile Ankara ve İzmir arasında seyahat yaklaşık 13 saat 40 dakika sürer. Bu süre, diğer trenlere kıyasla daha kısadır ve yolculara keyifli bir yolculuk imkanı sunar.



Mavi Tren'de hangi vagon türleri bulunur?

Pulman Vagon: Diğer trenlerde olduğu gibi otobüs koltuklarından oluşan pulman vagonu, yatak olarak açılma özelliği bulunmayan ve en ekonomik bilet fiyatına sahip olan vagondur. Mavi Tren'de yolculuk nispeten daha kısa sürdüğü için, bu vagonu tercih edebilirsiniz.

Yataklı Vagon: Bu vagonda buzdolabı, masa, lavabo, elektrik prizi ve iki yatak bulunur. Yatarak yolculuk edebilirsiniz. TCDD görevlileri bu vagon için ücretsiz olarak temiz nevresim takımı verir.



Mavi Tren'de yemek hizmetleri var mı?

Evet, Mavi Tren'de yemekli vagon da bulunmaktadır. Sıcak yemek ve içeceklerin servis edildiği bu vagondaki kafeteryadan, yolculuk boyunca her saat hizmet alabilirsiniz.

Mavi Tren bilet fiyatları ne kadar?

Mavi Tren bilet fiyatları, seçtiğiniz vagon türüne ve seyahat tarihine göre değişiklik göstermektedir. 2024 yılı için belirlenen Mavi Tren fiyatları şu şekildedir:

Tam Bilet Fiyatı: 425 TL

60-64 Yaş İndirimli: %30 indirim

65 Yaş ve Üzeri İndirimli: %50 indirim

Mavi Tren bileti nasıl alınır?

Mavi Tren biletleri, TCDD tren istasyonlarındaki gişelerden veya TCDD web sitesi üzerinden online olarak satın alınabilir.