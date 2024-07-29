CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın Mavi Vatan ile ilgili yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını ve bu sebeple linç kampanyası başlatıldığını söyledi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın Türkiye’nin Mavi Vatan doktrini hakkında yaptığı açıklamaların, bazı çevrelerce cımbızlanarak yanlış bir şekilde lanse edildiğini belirtti. Yücel, bu durumun bir linç kampanyası başlatılmasına neden olduğunu ifade etti.

Yücel, “İstanbul Milletvekilimiz Namık Tan’ın konuşması üzerinden başlatılan dezenformasyonun peşine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in de takıldığını, hatta önünden koştuğunu gördük” diyerek, durumun siyasi bir oyun olduğunu öne sürdü.

CHP’nin Mavi Vatan’a ilişkin tutumunu netleştiren Yücel, partisinin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerini her zaman savunduğunu vurguladı. Yücel, Mavi Vatan’ın Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’deki meşru çıkarlardan geri adım atmamak anlamına geldiğini ve bu konuda parti olarak uygulamaları takip ettiklerini belirtti.

Yücel, hükümetin Mavi Vatan’ı sadece seçim dönemlerinde hatırladığını ve iç politika malzemesi olarak kullandığını öne sürdü. Bu durumu eleştirerek, Mavi Vatan’ın sürekli olarak savunulması gerektiğini ifade etti.