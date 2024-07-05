TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere'de, 6 ayda 24 bin kişi yamaç paraşütü yaptı.



Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi, yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Ekstrem spor tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerin yanı sıra farklı ülkelerden de gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'de 12 ay boyunca uçuş yapılabildiğini söyledi.

Uçmakdere'de geçen yıl yaklaşık 30 bin uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden Hacıoğlu, "Bu yılın sonunda Uçmakdere'de yapılan yamaç paraşütü uçuşu 40 binin üzerinde olacaktır. Bu sayının yarısını geçmiş bulunuyoruz. Bu sene şimdiye kadar 24 bin uçuş yapıldı. Havaların güzel olması, bayram tatili sürelerinin uzun olması ve İstanbul'a yakın olmanın avantajları Uçmakdere'de uçuşları artırdı. Farklı noktalarda 5 atlayış pisti var. Rüzgarın durumuna göre paraşütçüler istediği yerden uçuş yapabiliyor." dedi.

Hacıoğlu, bölgeye ilginin her geçen yıl arttığını aktararak, insanların Uçmakdere'de doğayla iç içe vakit geçirip bölgenin güzelliğini tadını çıkardığını dile getirdi.

Uçmakdere'nin yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerinde dikkatini çektiğini belirten Hacıoğlu, "Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler çok. Son dönemlerde de Bosna Hersek, Polonya ve Macaristan'da paraşüt yapmak için buraya gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Uçmakdere herkesin keyifle gelip, mutlu ayrıldığı bir yer. Burada yeşil ve mavi iç içe insana huzur veriyor." diye konuştu.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da paraşüt tutkunları için Uçmakdere'denin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.



