İSTANBUL (AA) - Maxion İnci Jant Grubu, 2023 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde "Altın İhracatçı Ödülü"ne layık görüldü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv endüstrisinin şirketlerinden Maxion İnci Jant Grubu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen törende, iki şirketiyle ödül almaya hak kazandı. Grubun bünyesindeki Maxion Jantaş ve Maxion İnci şirketleri, 2023'te gösterdiği 342 milyon dolarlık üstün ihracat performansıyla Altın İhracatçı Ödülü'nü aldı.

Maxion İnci ve Maxion Jantaş ile yıllık yaklaşık 13 milyon jant üretim kapasitesine sahip grup, Avrupa'nın tek lokasyonunda, bünyesindeki toplam 5 fabrikayla binek, hafif ticari ve ağır vasıta ticari araçlar için üretim yapan en büyük jant üreticisi konumunda yer alıyor.

Grubun 5 kıtada 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ettiği alüminyum ve sac jant, şirketin cirosunun yüzde 70'ini oluşturuyor.

- "Jant üretiminde Ege Bölgesi'nin markalaşmasına öncülük ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen, Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, gerçekleştirdikleri ihracat hacmiyle birbirinden başarılı iki şirketleriyle ödüle layık görüldükleri için gurur duyduklarını belirtti.

Zaim, "OİB tarafından verilen bu ödül, 1800 çalışana sahip grubumuzun tüm çalışanlarının çabalarının bir takdiridir. 35 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyor ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ihracatla sektörün lideri konumundayız. 1800'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Jant üretiminde Ege Bölgesi'nin markalaşmasına öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.