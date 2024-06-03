Mayıs ayında enflasyon yüzde 3,37 artış gösterdi. Doğalgaz desteğinin sona ermesi ve giyim fiyatlarının etkisi dikkat çekti. Yıllık enflasyon yüzde 75,45’e yükseldi.

TÜİK verileri: Aylık ve yıllık artışlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 artış kaydetti. Beş aylık enflasyon oranı yüzde 22,72 olarak belirlendi. Kira zam oranını belirleyen on iki aylık ortalama enflasyon ise yüzde 62,51 oldu.

Memur ve emekli zamları belirleniyor

Ekonomistler, hanehalkına sağlanan doğalgaz sübvansiyonlarının sona ermesinin enflasyonu artıracağını öngördü. Yeni sezon giyim ve sigara zamlarının da TÜFE’yi etkilediği belirtildi.

Giyim fiyatlarında rekor artış

Mayıs ayında ana harcama grupları arasında en az artış yüzde 1,01 ile haberleşmede, en yüksek artış ise yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabıda yaşandı. Yıllık bazda en düşük artış yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabıda, en yüksek artış ise yüzde 104,80 ile eğitimde gerçekleşti.

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Özel kapsamlı TÜFE "B" göstergesi işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç Mayıs ayında yüzde 3,77 arttı. Yıllık artış yüzde 72,99, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 olarak belirlendi.

Ekonomide yıllık enflasyon beklentileri

Ekonomi yönetimi, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapmasının ardından düşüş bekliyor. Baz etkisi, sıkı para politikası ve Dolar/TL’nin yatay seyri bu düşüşte etkili olacak. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 36’dan yüzde 38’e yükseltti. Piyasa beklentisi ise yüzde 40-42 arasında şekilleniyor.

Öncü göstergeler ve piyasa beklentileri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Mayıs ayında perakende fiyatlar yüzde 3,59, toptan fiyatlar yüzde 2,59 arttı. Yıllık bazda perakendede yüzde 82,20, toptan eşyada yüzde 61,21 artış görüldü. Koç Üniversitesi ve Konda’nın "Hanehalkı Enflasyon Beklenti" anketi, Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 113 olacağını öngörüyor.

Mutfak enflasyonu ve açlık sınırı

Türk-İş verilerine göre, Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda harcaması Mayıs ayında yüzde 7,02 arttı. Son on iki aylık değişim oranı yüzde 83,83, yıllık ortalama yüzde 79,43 olarak hesaplandı. Açlık sınırı 18 bin 969 liraya yükselirken, 17 bin 2 lira olan asgari ücret ile arasındaki fark bin 967 liraya çıktı.