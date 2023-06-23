TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolara, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolara yükseldi. Ocak-mayıs döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 102 milyar 476 milyon dolar, ithalat yüzde 8,8 artarak 158 milyar 498 milyon dolar oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 10 milyar 657 milyon dolardan, 12 milyar 527 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2022'de 64'ken, Mayıs 2023'te yüzde 63,4'e geriledi. Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 29,3 artarak 43 milyar 341 milyon dolardan, 56 milyar 22 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2022 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 70,2 seviyesinden, 2023 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 64,7'ye geriledi.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 811 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 11 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 4 milyon dolar ile İtalya takip etti. 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,6'sını oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 924 milyon dolar olurken; 6 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 152 milyon dolar ile İtalya, 4 milyar 934 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 4 milyar 858 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 569 milyon dolar olurken; 4 milyar 347 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 671 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 809 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 633 milyon dolar ile ABD izledi. 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44'ünü oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde de ithalatta ilk sırada Rusya Federasyonu yer aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 21 milyar 822 milyon dolar olurken; 18 milyar 483 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 428 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 478 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 454 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,3'ünü oluşturdu.