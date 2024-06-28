Türkiye'de mayıs ayında kurulan ve kapanan şirket sayılarında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Kurulan şirket sayısı yıllık bazda %0,3 artarken, kapanan şirket sayısında %37,5 oranında artış gözlemlendi. Aylık bazda ise kurulan şirket sayısı %57,3, kapanan şirket sayısı %49,2 arttı.

Ekonomik belirsizliklerin etkisi

Kurulan ve kapanan şirket sayılarındaki bu artışlar, ekonomik belirsizlikler ve piyasa koşullarındaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İş dünyası, ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu bu dönemde daha dikkatli adımlar atmak zorunda kalıyor.

Mayıs ayının detaylı verileri

Mayıs ayında kurulan şirket sayısındaki %57,3'lük aylık artış, yeni girişimlerin ekonomiye olan inancını gösterirken, yıllık %0,3'lük artışın oldukça sınırlı kaldığı gözleniyor. Diğer yandan, kapanan şirket sayısındaki %49,2'lik aylık ve %37,5'lik yıllık artış ise piyasa koşullarının şirketler üzerindeki baskısını net bir şekilde ortaya koyuyor.

İş dünyasının tepkileri

İş dünyası temsilcileri, ekonomik belirsizliklerin ve finansal zorlukların şirketler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirtiyor. Yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki değişiklikler, şirketlerin sürdürülebilirliği üzerinde doğrudan etkili oluyor.