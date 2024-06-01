Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayında marketlerde yaşanan fiyat değişimlerini açıkladı. Bayraktar, 35 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 12'sinde ise fiyat düşüşü görüldüğünü belirtti. Marketlerde en çok zamlanan ürün yüzde 34,7 ile havuç olurken, limon yüzde 16,6, patlıcan yüzde 16,3, yumurta yüzde 15 ve Antep fıstığı yüzde 13 oranında zamlandı.

Üretici ve market farkları

Üretici ve market fiyatları arasındaki farklara da dikkat çeken Bayraktar, en yüksek farkın yüzde 293,9 ile kuru incirde olduğunu söyledi. Kuru inciri yüzde 284,6 ile limon, yüzde 247,3 ile salatalık, yüzde 233,5 ile elma ve yüzde 213,2 ile kuru soğan takip etti. Örneğin, üreticide 115 lira olan kuru incir markette 452 lira 99 kuruşa satıldı.

Bayraktar, mayıs ayında marketlerde fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 21,6 ile kuru soğan olduğunu belirtti. Kuru soğanın ardından tavuk eti yüzde 15,5, sivri biber yüzde 12,7, domates yüzde 9,7 ve yeşil soğan yüzde 9,2 oranında ucuzladı.

Üretici fiyatlarında ise en büyük düşüş yüzde 34,2 ile kuru soğanda görüldü. Salatalık yüzde 31, elma yüzde 23, kuru kayısı yüzde 22,2, kabak yüzde 21 ve domates yüzde 19,9 oranında düşüş gösterdi. Üreticide en çok fiyat artışı ise yüzde 41,5 ile patlıcanda yaşandı, patates yüzde 25, yumurta ise yüzde 19,1 oranında arttı.

Girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

Bayraktar, aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimleri de değerlendirdi. Mayıs ayında 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 0,1 oranında artarken, ÜRE gübresi yüzde 5, DAP gübresi yüzde 1,1, amonyum sülfat gübresi yüzde 0,9 ve amonyum nitrat gübresi yüzde 0,7 oranında düştü. Geçen yılın aynı dönemine göre ise amonyum sülfat gübresi yüzde 56,4, ÜRE gübresi yüzde 35,6, amonyum nitrat gübresi yüzde 32,2, DAP gübresi yüzde 30,1 ve 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 29,4 oranında arttı. Besi yemi ve süt yeminde de artışlar kaydedildi.

Hububat üretiminde yüzde 5,4 oranında azalma beklendiğini belirten Bayraktar, buğday ekim alanlarının son 10 yılda yüzde 13,7 oranında azaldığını ve bu durumun buğday üretiminden kaçışı gösterdiğini ifade etti. Halkın temel gıdası olan buğdayın üretiminin artırılması ve stokların korunması gerektiğini vurguladı.