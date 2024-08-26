Hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) uluslararası acil durum ilan ettiği maymun çiçeği (mpox) hastalığı, özellikle çocuklar arasında büyük bir tehdit oluşturuyor. BBC'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretlerde elde edilen veriler, hastalığın en çok çocukları etkilediğini ortaya koydu.

Kongo’daki son durum

19 Ağustos - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşanan maymun çiçeği vakalarının büyük çoğunluğu çocuklarda görülüyor. Ülkede bu yıl içinde 450'den fazla ölüm gerçekleşti. BBC'nin bölgedeki tedavi merkezlerine yaptığı ziyaretler, hastalığın çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Çocukların etkilenme oranı

BBC Türkçe’nin haberine göre, Kongo’nun doğusundaki Goma yakınlarındaki Munigi klinğinde yapılan incelemelerde, tedavi gören çocukların %75’inin 10 yaşının altında olduğu tespit edildi. Çocukların bağışıklık sistemlerinin daha az gelişmiş olması, hastalığın bu yaş grubunda daha ciddi sonuçlara yol açmasına neden oluyor.

Alain Matabaro, altı yaşındaki oğlu Amani’de hastalığın nasıl başladığını şu şekilde anlattı: “Küçük, iltihaplı bir nokta olarak başladı. Onu sıkınca sulu bir akıntı geldi. Sonra bir tane daha çıktı ve kısa sürede tüm vücuduna yayıldı.” Amani’nin tedavisi, dört gün süren bir süreçle sonuçlandı ve çocuk iyileşmeye başladı.

Tedavi ve sağlık koşulları

Medair yardım kuruluşunda çalışan Dr. Pierre-Olivier Ngadjole, bölgedeki sağlık merkezlerinde 310 mpox vakasıyla ilgilenildiğini ve her gün 5-10 yeni hasta kabul edildiğini belirtti. Munigi'deki klinikte hastalıktan ölen kimse bulunmuyor; bu, erken müdahale ve ücretsiz sağlık hizmetlerinin etkili olduğunu gösteriyor.

Ancak, başka bir bölgede durum oldukça farklı. Haziran ayından bu yana orada 800 hasta görülmüş ve bu hastalardan sekizi beş yaşın altında ölmüş. Hastanenin başhekimi Dr. Robert Musole, sağlık hizmetleri talebinin çok yüksek olduğunu ve kapasite eksikliği ile ilaç sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Salgının yayılması ve ilaç sorunu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden milyonlarca kişi, kötü hijyen koşulları ve kalabalık kamplarda yaşıyor. Bu şartlar, mpox’un yayılmasını hızlandırıyor. Ayrıca, virüsün merkez üssü olmasına rağmen ülkede herhangi bir aşı mevcut değil.

Geçen hafta Kongo hükümeti, ABD ve Japonya'dan aşıların yakında gelmesini umut ettiklerini duyurdu. Bu durum, salgının kontrol altına alınması ve çocukların korunması açısından büyük önem taşıyor.