Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mpox virüsünün neden olduğu maymun çiçeği hastalığı için iki yıl içinde ikinci kez halk sağlığı acil durumu ilan etti. Ancak, bu virüsün ölümcüllüğü hakkında DSÖ’den yeni bir uyarı yapılmadı. Maymun çiçeği virüsünde ölüm vakalarının nadir olduğu ve hastalığın su çiçeğine göre daha hafif seyrettiği belirtiliyor.

Maymun Çiçeği hastalığı ölümcül mü?

Maymun çiçeği virüsü, ilk olarak 1958 yılında keşfedilmiştir ve çiçek hastalığına göre daha hafif semptomlarla seyreder. Ölüm vakaları bu virüste nadir görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamaları, bu durumun daha önceki açıklamalarla tutarlı olduğunu ve ölümcüllük riski konusunda herhangi bir yeni uyarı yapılmadığını gösteriyor. Virüsün yayılma hızının artmasıyla birlikte, ölümlü vakaların da gözlemlenip gözlemlenmeyeceği merak ediliyor.

Maymun Çiçeği kimlerde görülüyor?

Maymun çiçeği hastalığı, özellikle Orta Afrika bölgesinde yaşayan ve sürüngen hayvanlarla temasa geçen kişilerde daha sık görülür. Hastalık, Mpox virüsünün neden olduğu ve Orta ve Batı Afrika ormanlarında ortaya çıkan viral bir enfeksiyondur. Temas yoluyla insanlara bulaşan bu virüs, bölgesel olarak yayılma eğilimindedir.

Maymun Çiçeği hastalığı neden olur?

Maymun çiçeği hastalığı, Orthopoxvirus cinsindeki Mpox virüsünün sebep olduğu bir viral hastalıktır. Hastalık, hayvanlardan insanlara bulaşarak ortaya çıkar ve özellikle Afrika'nın ormanlık bölgelerinde yaygın olarak görülür. Diğer bölgelere ihraç edilen bu virüs, uluslararası sağlık kurumları tarafından dikkatle izlenmektedir.

Türkiye’de Maymun Çiçeği hastalığı görüldü mü?

Türkiye’de maymun çiçeği hastalığının tespit edilmediği duyuruldu. 9 Ağustos 2024 tarihinde İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın hastalıkla ilgili tüm tedbirleri aldığı bildirildi. Şu an için Türkiye’de maymun çiçeği vakalarına rastlanmadığı belirtiliyor.

Hastalık kendi kendine geçer mi?

Maymun çiçeği hastalığına yakalanan kişilerin çoğu, tedaviye gerek duymadan kendiliğinden iyileşiyor. Virüsün semptomları genellikle hafif olduğundan, hastaların çoğu kendiliğinden iyileşme göstermektedir. Ancak, şüpheli belirtiler görüldüğünde tıbbi yardım alınması önerilmektedir.