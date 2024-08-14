Covid-19’un gölgesinde ortaya çıkan yeni hastalıklardan biri olan Maymun Çiçeği, özellikle Orta ve Batı Afrika'da rastlanan bir zoonotik hastalıktır. Orthopoxvirüs ailesine ait olan bu virüs, genellikle enfekte olmuş kişilerin veya hayvanların cilt lezyonları ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşır. AHEF Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilim Eğitim Komisyonu Sorumlusu Dr. Zeynep Özsevimli, Maymun Çiçeği'nin belirtilerinin genellikle 2-4 hafta sürdüğünü ve kendiliğinden iyileşme eğiliminde olduğunu belirtti.

Afrika'da maymun çiçeği salgını: Acil durum ilanı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), maymun çiçeği virüsünün kıta genelinde yayılması nedeniyle Salı günü acil durum ilan etti. Dr. Özsevimli, bu durumun hem dünyada hem de Türkiye’de hastalığın yeniden gündeme gelmesine neden olduğunu söyledi. 1 Ocak 2022'den 31 Mart 2024'e kadar, 117 ülkeden 95.226 laboratuvarca doğrulanmış vaka rapor edilirken, toplam 185 ölüm kaydedilmiştir. Mart 2024’te Afrika Bölgesi'nden en fazla vaka bildirilmiş olup, Türkiye’de ise şu ana kadar bildirilmiş bir Maymun Çiçeği vakası bulunmamaktadır.

Maymun çiçeği: Belirtiler ve tedavi

Maymun Çiçeği, kaşıntılı deri döküntüleri, ateş, lenf bezlerinde şişlik, kas ağrıları ve solunum problemleri gibi belirtilerle kendini gösterir. Dr. Özsevimli, hastalığın insanlardan hayvanlara veya hayvanlardan insanlara geçebildiğini, ancak özel bir tedavisinin bulunmadığını, mevcut ilaçların sadece semptomları hafifletmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Küresel önemi ve yayılım

Dr. Özsevimli, Maymun Çiçeği'nin sadece Afrika değil, 107 farklı ülkede bildirildiğini ve bunların 89’unun daha önce vaka yaşanmamış ülkeler olduğunu belirtti. Bu durum, hastalığın küresel sağlık açısından önemini artırmaktadır.

Çiçek aşısı ile korunma

2019'da, maymun çiçeğini önlemek amacıyla modifiye edilmiş atenüe bir aşı geliştirilmiş ve FDA ile EMA'dan onay almıştır. Ancak, aşı şu anda sınırlı olarak mevcuttur ve iki doz şeklinde uygulanmaktadır. Dr. Özsevimli, önceden çiçek aşısı olan kişilerin hastalığı daha hafif geçirebileceklerini veya tamamen korunabileceklerini ifade etti.