Kongo ve Afrika'da vakalar artışta

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde maymun çiçeği vakalarının 10 yılı aşkın süredir kaydedildiğini belirten Ghebreyesus, son yıllarda vaka sayılarında istikrarlı bir artış olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, "Geçtiğimiz yıl bildirilen vaka sayısı önemli ölçüde arttı. Bu yıl şu ana kadar bildirilen vaka sayısı 14 bini aştı, 524 ölüm yaşandı ve bu rakam geçen yılın toplamını geride bıraktı" dedi.

Küresel sağlık acil durumu ilan edildi

Geçtiğimiz hafta, Afrika’da maymun çiçeği vakalarındaki artışı değerlendirmek üzere DSÖ tarafından bir Acil Durum Komitesi toplandığını hatırlatan Ghebreyesus, komitenin kendisine virüsün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu yönünde tavsiye verdiğini açıkladı. Ghebreyesus, bu tavsiyeyi kabul ettiğini ve durumun aciliyetinin altını çizdi.

Afrika Birliği de alarmda

DSÖ’nün bu kararı, Afrika Birliği’nin maymun çiçeği virüsünün kıtada hızla yayılması nedeniyle kıta çapında bir halk sağlığı acil durumu ilan etmesiyle uyumlu olarak değerlendirildi.

Bulaş yolları ve belirtiler

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş insanlardan bulaşıyor. Virüsün neden olduğu cilt döküntülerine temas etmek, bu döküntülerin bulaştığı eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas, hastalığın en yaygın bulaşma yolları arasında yer alıyor. İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkıyor ve yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk ve ciltte su çiçeğine benzer döküntüler şeklinde kendini gösteriyor.

Tedavi yöntemleri ve hastalığın seyri

Mpox virüsünün özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor, ancak antiviral ilaçlarla semptomlar hafifletilebiliyor. Vakaların çoğu, hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde iyileşiyor. Ancak DSÖ, virüsün yayılma potansiyeline karşı küresel bir teyakkuz çağrısı yaparak, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.