Kütahya’da bir kamu kurumunda çalışan O.Y., kurumdan mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonda mazot dolu 20 bidon ele geçirildi.

Bodrumunda çalıntı mazot saklıydı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 41 yaşındaki O.Y.'nin mazot çaldığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan arama kararı sonrası şahsın Cedit Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, evin bodrumunda yaptığı aramada çalıntı olduğu belirlenen 20 bidon tespit etti. Bunlardan 3’ünün mazotla dolu olduğu belirlendi.

Gözaltına alındı

Ele geçirilen mazotlara el konulurken, O.Y. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.