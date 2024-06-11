İzmir ekibi, kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürürken, bu iki oyuncunun takımda kalması kesinleşti.

Kadro yapılandırma çalışmaları

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, 21 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'ya veda etti. Bunun yanı sıra birçok oyuncusu ile de yollarını ayırmayı planlıyor. Ancak yabancı oyunculardan sadece Errick McCollum ve Vitto Brown’un takımda kalacağı öğrenildi. Oyuncuların da bu duruma sıcak baktığı ve yeni sezonda Pınar Karşıyaka forması giymek istedikleri ifade edildi.

Oyuncu performansları

Bu sezon Pınar Karşıyaka formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Errick McCollum, maç başına 26,1 dakika süre alarak 18,4 sayı, 5,5 asist ve 2,9 ribaund ortalamalarını yakaladı. 53 maça çıkan Vitto Brown ise maç başına 30,2 dakika süre alırken; 13,6 sayı, 1,3 asist ve 4,5 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıkları

Pınar Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, kadroda yapılacak değişikliklerle daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. McCollum ve Brown’un takımda kalması, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu iki yıldız oyuncu, yeni sezonda da Pınar Karşıyaka’nın başarısında önemli rol oynayacak.