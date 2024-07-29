McDonald's, 2024'ün ikinci çeyreğinde küresel karşılaştırılabilir satışlarının yüzde 1 azaldığını açıkladı. Bu düşüş, 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez gerçekleşti ve çeşitli bölgesel pazarlardaki olumsuz performanslarla ilişkilendirildi.

Bölgesel satış verileri

ABD: Satışlar yüzde 0,7 düştü.

Uluslararası işletilen piyasalar: Satışlar yüzde 1,1 düştü.

Uluslararası gelişmiş lisanslı pazarlar: Satışlar yüzde 1,3 düştü.

Şirket, Orta Doğu'daki savaşın ve Çin'deki olumsuz satışların, Latin Amerika ve Japonya'daki olumlu satışlarla dengelendiğini belirtti.

Finansal performans beklentilerin altında

McDonald's'ın geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse değişmeyerek 6,49 milyar dolar oldu ve 6,61 milyar dolar olan piyasa beklentilerini karşılayamadı. Net kâr ise yüzde 12 azalarak 2,02 milyar dolara geriledi. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 2,31 milyar dolardı. Hisse başına kâr da 3,08 dolar olan beklentilerin altında kalarak 2,80 dolara düştü.

CEO'nun açıklamaları

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, tüketicilerin harcamaları konusunda daha seçici davrandığını belirtti.

Boykotların Etkisi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's, Orta Doğu'daki satışlarında ciddi düşüşler yaşadı. Bu durum, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde de şirketin finansal performansını olumsuz etkiledi.