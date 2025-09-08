İzmir Mahalli Çevre Kurulu, Folkart ve Katal İnşaat’ın farklı projeleri için yaptığı “hafta sonu dahil 24 saat çalışma” taleplerini değerlendirdi.

MÇK Folkart ve Katal kararını açıkladı

İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu (MÇK), 2 Eylül 2025 tarihinde Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu başkanlığında toplandı. Kurul, Folkart ve Katal İnşaat’ın farklı ilçelerde yürüttüğü projelerde “hafta sonu dahil 24 saat çalışma” taleplerini değerlendirdi.

Folkart Mavişehir talebi reddedildi

Folkart Yapı, Karşıyaka Mavişehir Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi için 31 Aralık 2027’ye kadar 24 saatlik izin istedi. Kurul, çevresel gürültü sınırlarını gerekçe göstererek bu talebi kabul etmedi. Çalışmaların 09.00-23.00 saatleri arasında sürdürülmesine karar verildi.

Folkart Mersinli talebine kısmi onay

Konak Mersinli Mahallesi’ndeki projede ise yeraltı su seviyesinin yüksekliği ve beton dökümlerinin kesintisiz yapılması gerekçesiyle 24 saat çalışma izni verildi. Ancak kurul, gürültüye yol açan faaliyetlerin 22.00-10.00 saatleri arasında yapılmaması şartını getirdi.

Katal Menemen başvurusuna sınırlama

Menemen Kazımpaşa Mahallesi’ndeki proje için de 24 saat çalışma talep eden Katal İnşaat’ın başvurusu, MÇK tarafından reddedildi. Çalışmaların 09.00-23.00 saatleri arasında sürdürülmesine oy birliğiyle karar verildi.