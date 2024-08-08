Yazı ile bilgilendirme

Bakanlık, bu konu hakkında gerekli tedbirlerin alınması için valiliklere yazı gönderdi. Yazıda, İlkokul ve ortaokul şubelerinin kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden belirleneceği belirtildi. Ayrıca, şube değişikliklerinin, velilerin yazılı talebi üzerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılabileceği vurgulandı.

Kura işlemleri 28-30 Ağustos’ta

İlkokul ve ortaokullarda kayıtlı öğrencilerinin şube ve öğretmenleri, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek. Bu işlemlerin, ilgili yönergelerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Valiliklerden uygun önlemler

Valiliklere, işlemlerin aksaksız ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerektiği hatırlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için azami özen gösterilmesini talep etti.