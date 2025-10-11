Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı kapsamında toplam 25 bin öğretmen alımı yapacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda ilk etapta 15 bin öğretmen yerleştirmesi tamamlanırken, şimdi gözler ikinci aşama olan 10 bin öğretmen görevlendirmesine çevrildi.

10 bin öğretmen görevlendirmesi ne zaman yapılacak?

MEB’den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilecek 10 bin öğretmen için henüz net takvim paylaşılmadı.

13 Temmuz 2025’te sonuçları açıklanan Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonrasında, önümüzdeki günlerde branş bazlı kontenjan dağılımı ve atama tarihinin duyurulması bekleniyor.

Bakanlık kaynakları, sürecin ekim sonu veya kasım başı itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor.

İlk etapta 15 bin öğretmen ataması tamamlandı

İlk etapta tamamlanan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında en çok kontenjan şu branşlarda yer aldı:

Branş Kontenjan Sınıf Öğretmenliği 4.378 Özel Eğitim Öğretmenliği 3.087 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.802 Okul Öncesi Öğretmenliği 1.321 İngilizce Öğretmenliği 757

En az kontenjan ayrılan branşlar arasında ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE), Almanca ve Arapça öğretmenliği yer aldı.

Milli Eğitim Akademisi süreci nasıl işleyecek?

Yeni modelle birlikte öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi üzerinden hazırlık eğitimine alınacak.

Bu süreçte adaylar; ölçme, rehberlik, sınıf yönetimi, teknoloji kullanımı gibi alanlarda yoğun bir eğitimden geçecek.

Eğitim süreci tamamlanan öğretmenler, ardından görev yerlerine atanacak.

Atama takvimi ve branş dağılımı yakında açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 10 bin öğretmen ataması takvimi ile branş kontenjanlarını önümüzdeki haftalarda duyurması bekleniyor.

Atama takvimi açıklandığında başvuru süreci meb.gov.tr üzerinden yapılacak.