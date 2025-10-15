Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih kılavuzunu yayımladı. Başvuru süreci 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sınav ise 20 Ağustos’ta tamamlanmıştı. Sınav sonuçları 29 Ağustos 2025’te açıklanmıştı.
Tercihler 17-21 Kasım’da
MEB’in duyurusuna göre, öğretmen ataması tercih işlemleri 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet kullanıcı adları ve şifreleriyle elektronik ortamda tercihlerini tamamlayacak.
Tercih yaparken adayların, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum” seçeneğini dikkatle işaretlemeleri gerekiyor. Tercihler tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlayacak.
Tercih sonuçları ve görev başlangıcı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları 24 Kasım 2025’te duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından, 7315 sayılı Kanun kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.
Güvenlik ve arşiv işlemleri tamamlandıktan sonra adaylar, 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.
Özetle
-
Tercih tarihleri: 17-21 Kasım 2025
-
Tercih sistemi: e-Devlet üzerinden elektronik
-
Tercih sonuçları: 24 Kasım 2025
-
Göreve başlama: 19 Ocak 2026
-
Dikkat edilmesi gereken: “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum” seçeneği