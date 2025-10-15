MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi vefat etti

Güvenlik ve arşiv işlemleri tamamlandıktan sonra adaylar, 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları 24 Kasım 2025’te duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından, 7315 sayılı Kanun kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

MEB’in duyurusuna göre, öğretmen ataması tercih işlemleri 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet kullanıcı adları ve şifreleriyle elektronik ortamda tercihlerini tamamlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih kılavuzunu yayımladı. Başvuru süreci 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sınav ise 20 Ağustos’ta tamamlanmıştı. Sınav sonuçları 29 Ağustos 2025’te açıklanmıştı.

