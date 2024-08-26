Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yayımladığı yeni genelge ile öğretmenlerin mesleki değerlerini ve toplumsal saygınlıklarını artırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini teşvik ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm illere gönderilen genelgede, öğretmenlerin toplumsal geleceği şekillendiren rehberler olduğu vurgulandı.

Kutlama etkinlikleri ve anma törenleri

Genelgeye göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve haftası boyunca öğretmenlerin ve vatandaşların etkinliklere katılımını en üst seviyede sağlamak hedefleniyor. Bu bağlamda, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ile dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak. Etkinliklerde, öğretmen, öğrenci, okul yöneticileri, veliler, halk, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacak.

Program içerikleri ve katılım

Programlarda, eğitici ve bilgilendirici etkinliklere yer verilecek ve şehit öğretmenler ile ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edilecek. Şehit öğretmenlerin aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler de ziyaret edilerek, emekli öğretmenlerin emekli oldukları okullarda düzenlenecek etkinliklere davet edilmeleri sağlanacak.

Ayrıca, adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin etmesi ve yıl içinde emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edilmesi planlanıyor.

Yarışmalar ve spor müsabakaları

Öğretmenlerin mesleki dayanışmasını güçlendirmek amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film ve fotoğraf gibi kategorilerde gerçekleştirilecek yarışmaların dereceye giren eserleri 24 Kasım etkinliklerinde sergilenecek ve ödüllendirilecek.

Öğretmenler için spor müsabakaları da düzenlenecek. Bu müsabakalar, gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek.

Seminerler ve konferanslar

Mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öyküleri konferans, panel ve söyleşilerde paylaşılacak. Ayrıca, öğretmen adayları ve meslektaşlarıyla başarı öykülerini anlatan kısa filmler ve görseller hazırlanacak.

Yeşil alan ve kampanya faaliyetleri

Kamu ve özel sektörle iş birliği yapılarak, 100. Yıl Eğitim Ormanı’nda ağaç dikimi etkinliği düzenlenecek. Öğrenciler, veliler ve okul-aile birlikleri tarafından öğretmenlere sunulacak hediyelerde mesleki etik ilkelere uyulması gerektiği belirtiliyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta boyunca ve yıl içerisinde, öğretmenlik mesleğinin misyon ve saygınlığı gibi temalar üzerine çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.