Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ve yarıyıl tatili hangi tarihlerde olacak? İşte detaylar...

Birinci dönem ne zaman başlıyor?

Okullar, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak ve birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler için uyum eğitimleri

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik rehberlik çalışmaları da bu dönemde gerçekleştirilecek.

Ara tatil tarihleri

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem başlangıcı ve ara tatil

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.