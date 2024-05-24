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LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Milli Eğitim Bakanlığı 'nca, LGS kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

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