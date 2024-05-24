Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nca, LGS kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
Sistemden erişim mümkün
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak" denildi.
Öğrencilerin sınav giriş yeri bilgilerini e-okul web adresinden görebileceği bildirildi.
Kaynak: DHA