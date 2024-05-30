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Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

Buna göre, başvurular 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak, atamalar 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başkan Büyükkılıç’tan Büyükşehir kitap koleksiyonuna 7 yeni eser daha

Başkan Büyükkılıç’tan Büyükşehir kitap koleksiyonuna 7 yeni eser daha

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