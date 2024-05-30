Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 3 Haziran'da başlayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA)- 2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. 

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Buna göre, başvurular 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak, atamalar 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

Kaynak: igf