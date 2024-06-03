Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen il dışı tayin başvuruları, 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla başladı. Bu başvuru sürecinde, öğretmenlerin il dışında görev almak için tercih yapabilecekleri kontenjanlar ve detaylar merak konusu oldu. İşte, MEB'in il dışı atama ve ihtiyaç listesi hakkında detaylar.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

MEB'in il dışı tayin başvurusu, 3 Haziran'da başladı ve 7 Haziran'a kadar devam edecek. Öğretmenler, bu süre zarfında tercihlerini yapabilecek ve il dışında görev alma şansına sahip olacaklar.

Başvuru Koşulları ve Belgeler

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, belirli koşulları sağlamaları gerekiyor. Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak bilgilerin eksiksiz ve doğru olması önem taşıyor. Ayrıca, başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) bilgilerin kontrol edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması gerekiyor.

Tercih Hakkı ve İhtiyaç Listesi

Öğretmenler, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek ve 41'inci tercih hakkı da bulunacak. Bu tercihler, hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecek ve atamalar gerçekleştirilecek. İhtiyaç listesi de bu süreçte belirleyici olacak ve tercihler bu liste doğrultusunda yapılacak.

onuçların Açıklanması

MEB'in yer değiştirme sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde duyurulacak. Bu tarihe kadar öğretmenler, tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanıp atanmadıklarını öğrenebilecekler.