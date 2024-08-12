Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi", Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla oluşturuldu. Belge, 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yıllık Programı, 2024-2026 Orta Vadeli Program ve MEB Stratejik Planı (2024-2028) doğrultusunda hazırlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla "meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Eğitim-istihdam ilişkisi

Ağustos 2023'ten itibaren mesleki eğitimde "eğitim-istihdam" ilişkisini güçlendirmek için 40 ilde değerlendirme ve sektör istişare toplantıları düzenlendi. Bu toplantılarda, sektör temsilcileri ve mesleki eğitim kurumları temsilcilerinin talepleri ve sorunları ele alındı.

Herkesin bir mesleği olmalı

Politika Belgesi'nin amacı, "Herkesin bir mesleği olmalı" anlayışıyla mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırarak öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmasını sağlamak. Belge, mevcut durum, temel sorun alanları ve gelecek perspektifi ile yapılacak çalışmalara yer veriyor.

Gelecek vizyonu ve stratejiler

Mesleki ve teknik eğitimdeki geleceği belirlemek amacıyla belgenin ilgili bölümünde, erişim, iyileştirme ve istihdama hazırlık başlıkları altında 74 strateji belirlendi. Bu stratejiler arasında Ahilik kültürünü temel alan bir hareket başlatılması, zanaat atölyeleri kurulması ve bölge ile sektöre entegre okul modellerinin hayata geçirilmesi yer alıyor.

Girişimcilik ve istihdam

Mesleki ve teknik eğitim öğrencileri girişimci adayı olarak kabul edilecek ve girişimcilik yeterlilikleri artırılacak. Ayrıca, istihdam teşviklerinin meslek lisesi mezunlarına öncelikli olarak verilmesi hedefleniyor. MEB, iş gücü piyasasına uygun eğitim programları oluşturmak için geniş bir veri tabanı oluşturacak.

Eğitimde fırsat eşitliği

Eğitim ortamları yetersiz olan okullardaki öğrencilerin daha uygun koşullarda eğitim almaları için "Bölge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" uygulaması geliştirilecek. Öğrencilere okul dışı meslek edinme imkanları sunularak kariyer seçenekleri artırılacak.

Yetenek gelişimi ve işbirliği

Meslek alanlarına özgü ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenecek ve savunma sanayisine katkı sağlamak amacıyla ilgili okulların altyapıları güncellenecek. Öğrencilerin güçlü iletişim becerileri için mesleğe özgü yabancı dil eğitimi artırılacak.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, Türkiye'nin mesleki eğitim alanında rekabet gücünü artırmayı, nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.