Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kartalkaya'daki otel yangını sonrası okullarda uygulanacak yeni bir psikososyal destek programı duyurdu. 3 Şubat'tan itibaren başlayacak olan bu uygulama, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik olacak.

Psikolojik danışmanlık ve destek sağlanacak

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 78 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Bu trajik olayın ardından MEB, okullarda psikososyal destek sağlanması amacıyla bir Eylem Planı hazırladı. İkinci dönemle birlikte başlayacak olan bu uygulama, rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri aracılığıyla yürütülecek.

Tüm okullarda gerçekleştirilecek

Yeni destek programı kapsamında, tüm okullarda rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar, travma sonrası stres bozuklukları gibi zorlayıcı yaşam olaylarının etkilerini azaltmaya yönelik olacak.

MEB tarafından hazırlanan Psikososyal Destek Eylem Planı, illere resmi yazıyla duyurulmuş olup, uygulamanın her okulda yaygın bir şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor.