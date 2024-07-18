KPSS-2024/6 tercih sürecinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS-2024/6 tercih kılavuzu doğrultusunda MEB'nin sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, tercih ettikleri pozisyonlara göre yapılan yerleştirmeleri ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2024 tarihinden itibaren takip edebilirler.

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanan duyuruya göre, yerleştirme sonuçları adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle saat 15.30'dan itibaren erişime açıldı. Adaylar, sonuçları bu adresten sorgulayarak yerleştirildikleri pozisyonları ve yerleştirme puanlarını öğrenebilirler.

MEB'nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak sözleşmeli personel atamaları çerçevesinde, çeşitli branşlarda ve bölgelerde çalışacak personel belirlendi. Adaylar, atandıkları pozisyonlara ilişkin detayları ÖSYM'nin sorgulama sisteminden kolayca öğrenebilirler.

KPSS-2024/6 tercih sürecine katılan adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu şekilde yerleştirme sonuçlarını takip ederek atanacakları pozisyonlara ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilecekler. Adaylar, sonuçları sorgularken resmi web sitesinden sağlanan bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.