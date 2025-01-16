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Atama sonuçlarının ardından, tebligat ve ayrılma işlemleri Yer Değiştirme Takvimi’ne uygun şekilde yapılacak. Öğretmenler, 17 Ocak itibarıyla yeni görevlerine başlayabilecek.

Öğretmenler, 30 Aralık - 8 Ocak tarihleri arasında mazeret başvurularını tamamladı. Kurum tercihlerini 10-14 Ocak arasında yapan öğretmenler için sonuçların açıklanması büyük bir merakla bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete dayalı il içi ve iller arası yer değiştirme sürecinde sona geldi. Aile birliği, sağlık, can güvenliği gibi nedenlerle tayin isteyen öğretmen lerin başvuruları sonuçlanıyor.

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