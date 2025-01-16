Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete dayalı il içi ve iller arası yer değiştirme sürecinde sona geldi. Aile birliği, sağlık, can güvenliği gibi nedenlerle tayin isteyen öğretmenlerin başvuruları sonuçlanıyor.
Sonuçlara nereden ulaşılır?
Başvurularını tamamlayan öğretmenler, sonuçları 16 Ocak’ta personel.meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. Atama işlemleri tamamlandıktan sonra öğretmenler, 17 Ocak itibarıyla yeni görev yerlerinde işbaşı yapabilecek.
Öğretmenler, 30 Aralık - 8 Ocak tarihleri arasında mazeret başvurularını tamamladı. Kurum tercihlerini 10-14 Ocak arasında yapan öğretmenler için sonuçların açıklanması büyük bir merakla bekleniyor.
Atama sonuçlarının ardından, tebligat ve ayrılma işlemleri Yer Değiştirme Takvimi’ne uygun şekilde yapılacak. Öğretmenler, 17 Ocak itibarıyla yeni görevlerine başlayabilecek.