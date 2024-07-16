Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde ailelere rehberlik etmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırladı.ANKARA (İGFA) - MEB'in 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu'nda, "tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek güvenli adresler, burs olanakları, diğer geçiş imkânları (yatay geçiş, dikey geçiş vb.), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sıkça sorulan sorular" gibi detaylı konu başlıkları yer aldı.

Kılavuza, velilerin tercih dönemindeki çocuklarına yaklaşımına yönelik şu öneriler sıralandı:

"Bu süreçte çocuğunuza yönelik destekleyici ve yol gösterici bir tutum sergileyin. Her çocuğun biricik ve kendine özel olduğunu unutmayın. Artık bu tercih dönemiyle beraber hayatının sorumluluğunu alacağı, belki sizlerden uzakta yeni bir yaşam alanı oluşturacağı bir sürecin içinde... Sizler de bu süreçte onu motive ederek, doğru kararlar alması ve mutlu olacağı tercihler yapması konusunda destekleyici olun. Karar vermenin hayli zor olduğu bu dönemde çocuğunuzun aklına gelmeyen ya da gözden kaçırabileceği ayrıntılar konusunda daha dikkatli davranarak ona anlamlı bir destek sunabilirsiniz."

Ayrıca MEB, öğrencilere üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "Tercih Danışmanlığı" hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.

Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilerin kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.



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