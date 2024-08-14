Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için hazırladığı yeni genelgeyi yayımladı. Genelgede, ilkokullarda sınav saati uygulamasının kaldırıldığı ve bunun yerine süreç odaklı ölçme ve değerlendirme sistemlerinin hayata geçirileceği duyuruldu.

Süreç odaklı değerlendirme dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde sınav stresini azaltmak ve öğrencilerin gelişimini daha sağlıklı bir şekilde izlemek amacıyla önemli bir karar aldı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, ilkokullarda geleneksel sınav uygulamaları yerine, öğrencilerin süreç boyunca gösterdikleri performans ve katılımın dikkate alınacağı bir değerlendirme yöntemi uygulanacak.

Bakanlık yetkilileri, bu yeni yaklaşımla, öğrencilerin sadece sınav anındaki başarılarına değil, tüm eğitim sürecindeki gelişimlerine odaklanılacağını belirtti. Böylece, öğrencilerin yetenekleri, ilgileri ve öğrenme hızları göz önünde bulundurularak daha adil ve kapsayıcı bir eğitim sistemi hedefleniyor.

Ek kaynak kullanımına sınırlama

Genelgede dikkat çeken bir diğer husus ise, öğrencilere dağıtılan ders materyalleri dışında ek kaynak kullanımına sınırlama getirilmesi oldu. Bakanlık, ailelerin maddi yükünü hafifletmek ve kaynak çeşitliliğini dengelemek amacıyla, sadece resmi olarak dağıtılan materyallerin kullanılmasını teşvik edecek tedbirler alacağını duyurdu.