Ortaokul 8. sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik 2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS merkezi sınavının sonuçları yarın açıklanacak. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Aileler için kapsamlı rehberlik

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecine yönelik hazırlıklarına yeni bir boyut kazandırarak ailelere kapsamlı bilgi sunmak amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nu internet sitesinde yayımladı. Bu kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden ulaşılabilir.

Kılavuzda tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere dair detaylı bilgiler, sıkça sorulan sorular ve öneriler yer alıyor. Ayrıca, tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detayları da kılavuzda bulunuyor.

En fazla 5 okul tercih edilebilecek

Liselere yerleştirme, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilecek. Yerel yerleştirmede, öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterlerine göre en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Kılavuz, velilere tercih döneminde çocuklarına bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergilemelerini öneriyor. Velilere, çocuklarını başka öğrencilerle kıyaslamamaları, kendi gelişim süreçlerini dikkate almaları ve baskıcı tutum yerine bilgilendirici bir yaklaşım benimsemeleri tavsiye ediliyor.

19 bin danışmanlık birimi kuruldu

MEB, tercih sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla "tercih danışmanlığı" hizmeti sunacak. Türkiye genelinde yaklaşık 19 bin tercih danışmanlığı birimi kuruldu ve bu birimlerden 1 milyon öğrencinin ve velinin yararlanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Öğrenciler, tercih sürecinde kılavuzdan faydalanarak doğru seçimler yapabilecek.