Milli Eğitim Bakanlığı, "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara yönelik kamuoyunu bilgilendirdi.ANKARA (İGFA) - Bugün sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bilgilendirme Milli Eğitim Bakanlığı'nan geldi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir; "hikâye kitabı" kategorisindedir. Hikâye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.