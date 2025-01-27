Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kayıt dönemi öncesinde özel okulların velilerden "genel gider" ve "diğer ücretler" adı altında talep ettikleri ek ücretlere ilişkin tüm illere bir uyarı yazısı gönderdi. Açıklamada, bu tür uygulamaların "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Velilerden şikayetler Bakanlığa ulaştı

MEB'in açıklamasına göre, bazı özel okulların somut bir hizmet karşılığı olmayan ek ücretler talep ettiğine dair velilerden şikayetler alındı. Bakanlığa ulaşan bildirimlerde, bu okulların "genel gider" ve "diğer ücretler" gibi belirsiz başlıklar altında ücret topladığı ifade edildi.

Gönderilen yazıda, mevzuatta yer alan "benzeri hizmetler" ifadesinin yalnızca okulun verdiği diğer hizmetlerle benzerlik taşıyan, somut bir hizmeti kapsadığına dikkat çekildi. Ancak bazı okulların bu kavramı yanlış şekilde kullandığı ve mevzuata aykırı bir gelir toplama yöntemi olarak yorumladığı belirtildi.

Belirsiz harcamalar için peşin ücret talebi yasak

Bakanlık yazısında, öğrencinin tam olarak alacağı hizmetlerin belirlenmediği ya da gelecekte yapılacağı tahmin edilen harcamalar için velilerden ücret talep edilmesinin yasak olduğuna dikkat çekildi. Şu ifadeler yer aldı:

"Okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime doğrudan ilişkin olmayan veya ileride çıkacağı öngörülen bir harcama için 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınması, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşan uygulamalardır."

Kanunlara aykırı uygulamalara yaptırım uyarısı

Yazıda ayrıca, özel okulların yalnızca somut bir hizmet karşılığında ücret talep edebileceği, "genel gider" veya "diğer ücretler" gibi başlıklar altında keyfi ücret toplamanın mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Bu tür uygulamaları sürdüren okullar için yasal müeyyidelerin uygulanacağı uyarısı yapıldı.