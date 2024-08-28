Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda şiddetin her türlüsünün önlenmesi için önemli bir adım atarak tüm okul yöneticilerini kapsayan yeni bir genelge yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelge, eğitim ortamlarında şiddet risklerini azaltmayı ve etkin önlemler almayı hedefliyor.

Yöneticilere hizmet içi eğitim zorunluluğu

Genelge kapsamında, tüm okul ve kurum yöneticileri, şiddeti önlemeye yönelik mevzuatın etkin uygulanması amacıyla hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Bu eğitimlerin kapsamı ve uygulama planı detaylı bir şekilde hazırlanarak ilgili birimlere iletilecek. Eğitimler, şiddetin tüm türleriyle mücadele etmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyor.

Risk faktörleri ve tedbirler

Yayınlanan genelgede, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonlarının, okul ve kurumlarda şiddete neden olabilecek risk faktörlerini belirlemesi ve bu risklere karşı tedbirler alması gerektiği vurgulanıyor. Risk faktörlerine yönelik öncelikli tedbirlerin alınması ve şiddetin etkilerinin azaltılması için çeşitli stratejiler geliştirilecek.

Şiddetin önlenmesi için bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları

Genelge, okul ve kurumlarda öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, öğretmen-aile ve aile-öğrenci arasındaki ilişkilerde şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılmasını öngörüyor. Ayrıca, dijital ortamlarda çocukların güvenliğini artırmak ve siber zorbalıkla mücadele etmek için özel önlemler alınacak.

Güvenlik ve işbirliği

Okul ve kurumlarda güvenliği sağlamak amacıyla yönetimlerin gerekli tedbirleri alması ve ilgili kurumlarla işbirliği yapması sağlanacak. Ayrıca, okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerine uygun koşullar ve personel desteği sağlanarak, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların etkili bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Şiddet mağduru öğrencilere destek

Genelge, şiddet mağduru veya şiddet uygulayan öğrencilerle ilgili psikososyal destek faaliyetlerine de dikkat çekiyor. Ayrıca, açık öğretim öğrencilerinin rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve ilgili kurumlara yönlendirme yapılması planlanıyor.

Kurumlar arası işbirliği ve yaygın eğitim

Şiddetle mücadelede etkin izleme, koordinasyon ve işbirliği sağlanması için kurumlar arası işbirliği güçlendirilecek. Şiddetin önlenmesine yönelik hayat boyu öğrenme kurumlarındaki mevcut kurs programlarının yaygınlaştırılması ve aile eğitimlerinin artırılması hedeflenecek. Bu kapsamda, Halk Eğitimi Merkezleri ve diğer ilgili birimlerle iş birliği yapılacak.

Bu yeni genelge, okullarda şiddeti önlemek ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamak için kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Eğitimde şiddetin azaltılması ve etkili müdahale stratejilerinin geliştirilmesi, MEB’in öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.