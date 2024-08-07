MEB'den yaz tatili süresinin kısaltılacağı iddialarına yalanlama Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili süresinin kısaltılacağına yönelik iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Editör: Mehrican Candemir