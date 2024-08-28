Menemen’de, YKS ve LGS sonuçları büyük bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti. Menemen Belediyesi’ne bağlı MEBGEM’de sınavlara hazırlanan öğrenciler, tıp fakültesinden hukuk fakültesine kadar birçok prestijli bölüme yerleşerek, ilçenin gurur kaynağı oldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, eğitim yatırımlarının meyvelerini görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Eğitimde başarıya giden yol

Menemen Belediyesi, öğrencilere yönelik sunduğu kapsamlı destek programlarıyla, bu başarıların arkasındaki önemli bir güç oldu. YKS sınav ücretlerini karşılayan, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine dijital eğitim paketleri dağıtan, okul öncesinden üniversiteye kadar her öğrenciye maddi ve ayni destek sağlayan belediye, MEBGEM aracılığıyla öğrencilere önemli katkılar sundu. YKS ve LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, MEBGEM’de sınavlara hazırlanan öğrencilerin başarıları büyük sevinç yarattı.

MEBGEM’de gurur tablosu

MEBGEM, kurulduğu günden bu yana her yıl başarısını katlayarak arttırdı. Bu yıl YKS’ye hazırlanan 156 MEBGEM’li öğrenci, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşmeyi başardı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Furkan Salttürk ve diğer hukuk, mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri, ziraat ve denizcilik fakültelerine yerleşen öğrenciler, Menemen’in gurur tablosunu oluşturdu. LGS’de ise 3 öğrenci fen lisesine, 259 öğrenci ise Anadolu liselerine yerleşti. Özellikle, 471,5659 puan alarak yüzde 1,53’lük dilime giren Alihan Tunç, İzmir Kız Lisesi’ni kazanarak dikkat çekti.

“Geleceğimiz olan evlatlarımıza yatırım yapıyoruz”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, MEBGEM’li öğrencilerin başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Pehlivan, “Menemen’de eğitim yatırımlarımızın en büyük meyvesi, öğrencilerimizin elde ettiği bu başarılardır. Menemen Belediyesi olarak, eğitim hayatlarının başlangıcından mezuniyetlerine kadar her zaman yanlarında olduk. Ege’nin en büyük iki kütüphanesini tamamlayacak olmamız ve ilçemize kazandıracağımız fakültelerle daha fazla Menemenli evladımızın başarıyla temsil edileceğine inanıyorum” dedi. Pehlivan, öğrencileri, uzman eğitimci kadrosunu ve desteklerini esirgemeyen aileleri tebrik etti.