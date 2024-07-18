Milli Eğitim Bakanlığınca beş ay önce başlatılan ve meslek lisesi öğrencileri ile öğretmenleri tarafından sürdürülen "Ben Her Yerde Varım" projesinde bugüne kadar 30 bin 142 öğretmen ile 144 bin 906 öğrenci görev alırken, 918 bin 832 kişi projeden faydalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda uygulanmak üzere, öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif parçası olma becerisini kazanmaları amacıyla geçtiğimiz mart ayında başlatılan "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından sürdürülen proje çerçevesinde bugüne kadar 'Bilinçlendirme', 'Deprem Bölgesinde Farkındalık', 'Sağlık', 'Onarım' Ve 'Sıfır Atık' gibi etkinlik başlıkları altında olmak üzere toplam 7 bin 454 etkinlikte 30 bin 142 öğretmen ve 144 bin 906 öğrenci görev alırken, 918 bin 832 kişi projeden faydalandı.

"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor", "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projelerini de içine alacak şekilde kapsamı genişletilerek oluşturulan "Ben Her Yerde Varım" projesi ile öğrencilerin toplumda ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretme kabiliyetleri ortaya koyarken etik davranışlarla da örnek teşkil etmeleri hedefleniyor.

Proje, il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan il yürütme kurulu tarafından düzenlenen etkinliklere katılımı artırmak ve projeden azami yarar sağlamak üzere aylık hedeflerin belirlenmesiyle ilerliyor.

Proje, bir yandan öğrencilerin millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini geliştirirken, aynı zamanda toplumda da mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesini ve saygınlığının artırılmasını sağlıyor.

2024 yılı sonuna kadar sürecek projenin her yıl yenilenerek devam etmesi hedefleniyor.